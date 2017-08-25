Подозреваемому в убийстве иностранца в Киеве объявлено подозрение
Подозреваемому в убийстве иностранца в Киеве на улице Шота Руставели объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Он подозревается в умышленном убийстве по предварительному сговору группы лиц.
Также сообщается, что его задержали во время попытки сбежать с места совершения преступления на автомобиле. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, временно проживающий в столице.
Инцидент произошел вечером 23 августа. Как сообщалось, нападавший стрелял из автомобиля, на котором и попытался затем скрыться с места преступления. Позже стало известно, что убитый был иностранцем 1988 года рождения.
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