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В Винницкой области горела электричка

25.08.2017 12:01
Пострадавших в результате инцидента нет
В Винницкой области горела электричка
Фото: vn.dsns.gov.ua

За пределами населенного пункта Яланец Винницкой области на 28 км сообщения Гайворон - Рудница в пригородном поезде возник пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Машинист поезда, отреагировав на происшествие, отсоединил от состава три вагона с пассажирами - резервный локомотив доставил их до пункта назначения.

К ликвидации пожара были привлечены шесть пожарных и две единицы техники.

Пострадавших в результате инцидента нет.

24 августа в Киеве на улице Львовская произошел пожар в здании. 

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