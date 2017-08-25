В Винницкой области горела электричка
25.08.2017 12:01
Пострадавших в результате инцидента нет
Фото: vn.dsns.gov.ua
За пределами населенного пункта Яланец Винницкой области на 28 км сообщения Гайворон - Рудница в пригородном поезде возник пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Машинист поезда, отреагировав на происшествие, отсоединил от состава три вагона с пассажирами - резервный локомотив доставил их до пункта назначения.
К ликвидации пожара были привлечены шесть пожарных и две единицы техники.
Пострадавших в результате инцидента нет.
24 августа в Киеве на улице Львовская произошел пожар в здании.
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