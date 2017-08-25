В Винницкой области горела электричка

Пострадавших в результате инцидента нет

За пределами населенного пункта Яланец Винницкой области на 28 км сообщения Гайворон - Рудница в пригородном поезде возник пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Машинист поезда, отреагировав на происшествие, отсоединил от состава три вагона с пассажирами - резервный локомотив доставил их до пункта назначения.

К ликвидации пожара были привлечены шесть пожарных и две единицы техники.

Пострадавших в результате инцидента нет.

24 августа в Киеве на улице Львовская произошел пожар в здании.

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