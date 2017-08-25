В Донбассе местные жители недовольны присутствием войск РФ - ГУР

Среди жителей временно оккупированных территорий растет недовольство присутствием российских войск из-за возросшего уровня преступности

Среди жителей временно оккупированных территорий на востоке Украины растет недовольство присутствием российских войск из-за возросшего уровня преступности, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Речь идет о преступлениях против мирных жителей, случаях незаконного присвоения имущества, нарушениях общественного порядка и прочем.

Сообщается, что 23 августа в оккупированном Донецке российские военные избили гражданского возле продуктового магазина.

24 августа в результате короткого замыкания произошел пожар, а позже - взрыв на кладе боеприпасов в районе населенного пункта Азов. Из-за взрыва были повреждены частные дома.

Ранее сегодня стало известно, что боевики, вопреки объявленному перемирию, дважды обстреляли позиции сил АТО. В результате погиб один украинский военный.

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