В Донбассе местные жители недовольны присутствием войск РФ - ГУР
Среди жителей временно оккупированных территорий на востоке Украины растет недовольство присутствием российских войск из-за возросшего уровня преступности, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Речь идет о преступлениях против мирных жителей, случаях незаконного присвоения имущества, нарушениях общественного порядка и прочем.
Сообщается, что 23 августа в оккупированном Донецке российские военные избили гражданского возле продуктового магазина.
24 августа в результате короткого замыкания произошел пожар, а позже - взрыв на кладе боеприпасов в районе населенного пункта Азов. Из-за взрыва были повреждены частные дома.
Ранее сегодня стало известно, что боевики, вопреки объявленному перемирию, дважды обстреляли позиции сил АТО. В результате погиб один украинский военный.
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