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В Харьковской области подросток погиб от удара током

26.08.2017 12:37
Подросток находился на металлических конструкциях железнодорожного моста, потерял равновесие, схватился за электрических провод и упал
В Харьковской области подросток погиб от удара током
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Харьковской области в Мерефьянской районной больнице не приходя в сознание после удара током скончался 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Погибший был жителем села Утковка.

Сотрудники полиции установили, что подросток вместе с друзьями находился на металлических конструкциях железнодорожного моста. Он потерял равновесие, схватился за электрических провод и упал с трехметровой высоты.

Подросток умер в реанимации не приходя в сознание. 

23 августа во дворе частного хозяйства в одном из сел Черниговского района взорвалась граната. Погиб мужчина, женщина получила тяжелые ранения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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