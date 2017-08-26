В Харьковской области подросток погиб от удара током
В Харьковской области в Мерефьянской районной больнице не приходя в сознание после удара током скончался 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Погибший был жителем села Утковка.
Сотрудники полиции установили, что подросток вместе с друзьями находился на металлических конструкциях железнодорожного моста. Он потерял равновесие, схватился за электрических провод и упал с трехметровой высоты.
Подросток умер в реанимации не приходя в сознание.
23 августа во дворе частного хозяйства в одном из сел Черниговского района взорвалась граната. Погиб мужчина, женщина получила тяжелые ранения.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:55
-
вчера
15:50
-
вчера
15:09
-
вчера
14:44
-
вчера
11:55