Силовики в Крыму пытают задержанных током - правозащитники

В отношении двух мужчин, которые были задержаны после обыска в селе Новокленово 10 августа, применялись пытки в том числе с использованием тока

В отношении двух мужчин, которые были задержаны российскими силовиками в оккупированном Крыму после обыска в селе Новокленово (10 августа), применялись пытки в том числе с использованием электрического тока. Об этом сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров на совещании объединения Крымская солидарность 26 августа в Бахчисарае, передают Крым. Реалии





"Они не граждане России, поэтому они не хотят, чтоб их имена озвучивали… По их рассказам, когда их задержали после обыска, то двух братьев подвергли пыткам. Силовики их привязали к стульям и били. Били ногами, бил не один человек и в конце их пытали током. В то место, о котором неприлично говорить, им воткнули металлический предмет и пустили электрический ток. Так делали двенадцать раз. Потом их пугали, чтоб никому не сообщали о пытках", - передал слова задержанных правозащитник.





Информацию также подтвердил на встрече адвокат Эдем Семедляев.





"Этот человек рассказал, что били его умело, таким образом, чтоб не оставлять следов", - сказал адвокат.





На собрании активисты отметили, что пытки током - это "уже не первый прецедент в Крыму". Позиции подконтрольных России силовых ведомств Крыма по данному вопросу нет.









Утром 10 августа вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма. В одном из домов поселка прошел обыск . Как стало известно, после обыска отец и средний сын покинули территорию полуострова, младший сын был арестован на 15 суток, старший сын вернулся домой.





После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией Хизб ут-Тахрир.









Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.





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