Местонахождение Клыха до сих пор неизвестно

Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге с просьбой установить местонахождение политзаключенного

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой установить местонахождение политзаключенного Станислава Клыха. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В своем письме Лутковская просит российскую коллегу сообщить о местонахождении Клыха, причинах его госпитализации, а также состоянии его здоровья.

На днях появилась информация о том, что Клых, который отбывает наказание в Челябинской области, был переведен в больницу для прохождения обследования или лечения. При этом ни адвокат, ни родственники украинца не знают, в какую именно больницу и по какой причине его перевели.

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