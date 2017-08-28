Местонахождение Клыха до сих пор неизвестно
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой установить местонахождение политзаключенного Станислава Клыха. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
В своем письме Лутковская просит российскую коллегу сообщить о местонахождении Клыха, причинах его госпитализации, а также состоянии его здоровья.
На днях появилась информация о том, что Клых, который отбывает наказание в Челябинской области, был переведен в больницу для прохождения обследования или лечения. При этом ни адвокат, ни родственники украинца не знают, в какую именно больницу и по какой причине его перевели.
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