В Одессе задержали экс-судью: подозревают в незаконных решениях

Бывшая судья незаконно переоформила в пользу частных лиц ряд баз отдыха в Затоке и Белгороде-Днестровском, утверждают правоохранители

В Одессе сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержали экс-судью Белгород-Днестровского горрайонного суда, подозреваемую в вынесении неправосудных решений об отчуждении государственной собственности. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Судья в течение 2010-2015 годов вынесла десять заведомо неправосудных решений по гражданским делам об отчуждении объектов государственной и коммунальной собственности на черноморском побережье", - говорится в сообщении.

Как утверждают в Службе, по разным противоправным механизмам подозреваемая переоформила в пользу частных лиц ряд объектов, в том числе базы отдыха в Затоке и Белгороде-Днестровском.

"По выводам экспертов, лишь одна из незаконно переоформленных баз оценивалась в более чем миллион долларов США", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что по материалам спецслужбы в судебных инстанциях инициирован процесс возвращения в государственную и коммунальную собственность противоправно отчужденного имущества.

Читайте также: Киевского нотариуса обвиняют в махинациях с жильем на 62 млн грн

Экс-судья была задержана в одном из спальных районов Одессы. Ей объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 375 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного решения). Решается вопрос избрания подозреваемой меры пресечения.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области уточнили, что также решается вопрос отстранения бывшей судьи от ныне занимаемой должности в областном управлении Государственной миграционной службы.

В июле 2017 года Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Троицкого райсуда Луганской области, подозреваемого во взяточничестве на 100 тысяч гривень.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.