Боевики установили мину-ловушку в районе моста в Станице - ОБСЕ

Наблюдатели заметили растяжку террористов в 4-5 м к югу от разрушенной части моста

Боевики разместили ручную гранату недалеко от разрушенного моста в Станице Луганской. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Вблизи позиции вооруженных формирований в 4-5 м к югу от разрушенной части моста в Станице Луганской команда СММ впервые видела ручную гранату (с вставленным запалом, чека которого была видна, - ред.), прикрепленную к краю забора на уровне колен. Забор находится вдоль узкого прохода, который используется пешеходами при пересечении моста. На другой стороне прохода, напротив гранаты, наблюдатели видели провод и скобу, прикрепленные к стенке из автомобильных шин", - отметили в пресс-службе.

По оценке СММ, длина провода позволяла перебросить его через забор и присоединить его к гранате, делая возможным ее использование в качестве мины-ловушки.

Позже наблюдатели отметили, что ручная граната была извлечена вместе с проводом и скобой.

18 июня боевики террористической организации ЛНР отказались от общения с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: ОБСЕ открыла патрульную базу в Станице Луганской: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.