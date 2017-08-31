Жителю Славянска грозит тюрьма за организацию псевдореферендума

Во время оккупации города боевиками 60-летний обвиняемый согласился возглавить так называемую избирательную комиссию, утверждают в прокуратуре

Прокуратура требует тюремный срок для жителя Славянска, которого будут судить по обвинению в участии в организации и проведении незаконного псевдореферендума в поддержку террористической организации ДНР весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По версии стороны обвинения, в мае 2014-го, во время оккупации Славянска подконтрольными Кремлю боевиками, 60-летний местный житель принял предложение возглавить так называемую участковую избирательную комиссию по проведению фейкового референдума.

Пенсионер организовывал и контролировал работу "членов комиссии", в частности при формировании списков для так называемого голосования, подсчете "бюллетеней", подписании "протокола" и передаче его террористам, утверждают в прокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ему грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения.

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Ранее в августе 2017 года в Донецкой области суд приговорил одного из организаторов инициированного Кремлем псевдореферендума о "независимости ДНР" к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком на три года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при прямой поддержке РФ некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Обе структуры созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, кадровыми офицерами, инструкторами, а также тяжелую боевую технику, оружие, боеприпасы и топливо. В феврале 2017 года Кремль признал псевдодокументы, которые выдают террористы ДНР и ЛНР.

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