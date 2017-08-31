Под Харьковом четверо парней издевались, а затем убили мужчину

Молодые люди возрастом от 17 до 24 лет сначала заставляли танцевать и раздеваться 43-летнего мужчину, а потом забили его до смерти

В поселке Буды Харьковского района задержана группа молодых людей возрастом от 17 до 24 лет, которые издевались, а потом забили насмерть 43-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

28 августа около 6:04 в полицию поступило сообщение о том, что у пивного бара в поселке Буды лежит неизвестный мужчина с многочисленными гематомами и ссадинами на лице.

Погибшим оказался 43-летний местный житель. Сотрудниками сектора криминальной полиции были определены подозреваемые - четверо местных жителей в возрасте от 17 до 24 лет.

Следствие установило, что накануне компания молодых людей проводила свободное время у местного бара. Их внимание привлек выпивший мужчина. Они предложили ему еще выпивку, для получения которой мужчина должен был танцевать и раздеваться. Затем злоумышленники до смерти избили мужчину.

Трем молодым людям уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления.

Следователи квалифицировали действия задержанных по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч.2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в феврале в Днепре двое пьяных подростков и 20-летний мужчина без какой-либо причины забили до смерти спящего бездомного мужчину и нанесли серьезные повреждения другому.

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