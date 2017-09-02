В Одессе избили лидера городской молодежной организации
В Одессе на Куликовом поле неизвестные напали на лидера местной ячейки всеукраинской общественной организации Сокол. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной организации ВОО Сокол - молодежного крыла Свободы.
"Сегодня ночью, около 01:30, неизвестные лица совершили нападение на Георгия Бариленко, лидера Одесского отделения ВОО Сокол. Двое злоумышленников проследили за Георгием и атаковали его в районе Куликового поля. Нападавшие произвели два выстрела из травматического оружия, - в живот и в ногу, - после чего повалили Георгия на землю и нанесли несколько ударов ногами, в том числе и по голове", - говорится в сообщении.
В организации связывают нападение с акцией, которую сокольцы провели против уничтожения компанией "Гефест" парковой зоны на Фонтанской дороге, и за которую представители Сокола уже получали многочисленные угрозы.
Полиция проводит проверку по факту ночной стрельбы в 30-летнего одессита. С места происшествия была изъята гильза от травматического оружия, которая направлена на экспертизу.
По факту нападения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 122 ( умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) УК Украины. Полиция работает над установлением личностей правонарушителей.
30 августа 2017 года в Харькове неизвестные днем избили депутата местного облсовета от партии Самопомощь Дмитрия Булаха.
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