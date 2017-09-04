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Дебош в Николаеве: участники драки получили реальные сроки

04.09.2017 23:21
30 августа 2016 года пьяные мажоры устроили разбой в центре Николаева
Дебош в Николаеве: участники драки получили реальные сроки
Фото: скриншот

Суд вынес приговоры двоим жителям Николаева, которые обвинялись в совершении хулиганских действий и разбоя в нетрезвом состоянии в центре городе 30 августа 2016 года. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Прошел год и на днях суд вынес решение - обоим дебоширам Артем Слободяннику и Геннадий Симову придется провести в местах лишения свободы два реальных, а не условных года своей жизни. Это кроме того, что один год своей жизни они уже провели под домашним арестом", - сообщил он.

Также он сказал, что "отдельные патрульные полицейские повели тогда себя недостаточно жестко с нарушителями общественного порядка, не применили всю силу Закона, за что одни были уволены, а другим были объявлены взыскания".

В ночь с 29 на 30 августа, в центре Николаева произошел инцидент при участии двух молодых людей и местных жителей. По данным СМИ Николаева, молодые люди якобы пребывали в нетрезвом состоянии и избивал местных жителей. Полицейских, которые пребывали на месте происшествия, обвинили в бездействии. Видео инцидента опубликовали в YouTube.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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