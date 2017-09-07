USD:  25.88  26.33   EUR:  30.53  31.32  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Погибшему командиру спецназа ГУР присвоено звание Героя

07.09.2017 10:54
Президент отметил, что погибший в результате взрыва автомобиля в Киеве Максим Шаповал собирал доказательства присутствия российских войск в Донбассе
Погибшему командиру спецназа ГУР присвоено звание Героя
Максим Шаповал (фото - facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Герой Украины командиру спецназа ГУР Минобороны Максиму Шаповалу. Об этом он заявил, выступая с посланием в Верховной Раде.

По словам Порошенко, после выступления в Раде он поедет в ГУР, чтобы объявить о присвоении звания имени Максима Шаповала спецрезерву Главного управления разведки.

"Хочу сказать, что о том, что сделал для Украины генерал-майор Максим Шаповал - командир спецрезрева Главного управления разведки - к сожалению, рассказывать можно будет еще не скоро. Могу только сказать о его непосредственном участии в планировании разведывательных рейдов в глубокий тыл противника - там он документировал доказательства присутствия российских войск. Оттуда предупреждал об опасности на конкретных направлениях для конкретных подразделений и делал очень много полезных дел для защиты Украины", - сказал он.

Порошенко напомнил, что сегодня военной разведке Украины исполняется 25 лет.

27 июня 2017 года Шаповал погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве. Инцидент расследуют как теракт.

Читайте также: Убийство разведчика в Киеве: основной версией назван след России

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 