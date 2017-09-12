В Донбассе ликвидирован российский наемник с Кубани - фото

Боевиков из страны-оккупанта украинские военные уничтожают в Донбассе регулярно, однако идентификация личности убитых захватчиков при этом затруднена

На востоке страны Вооруженные Силы Украины уничтожили очередного российского наемника, который приехал с Кубани воевать против соседнего государства в составе гибридной армии РФ. Об этом у себя в Facebook сообщил офицер Генштаба Анатолий Штефан.

"Продолжаем постоянную рубрику, ??.09.2017 ликвидирован российский боевик Миронов Геннадий, г. Темрюк, Краснодарский край", - написал он.

Ликвидацию Миронова силами обороны Украины подтверждают сообщения от подельников оккупанта:





Российский террорист найден также в базе сайта информации об оккупантах и коллаборационистах "Миротворец".

Боевик воевал против сил АТО с августа 2014 года.





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