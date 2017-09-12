Докладчики ООН по Донбассу озвучили цифры потерь с начала войны

Общее количество погибших бойцов сил АТО и уничтоженных оккупантов перевалило за 10 тысяч человек

34766 человек пострадали от российского вторжения в Украину - это число включает погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также гражданских. Такую цифру называют в опубликованном сегодня, 12 сентября, отчете Управления ООН по правам человека.

За время войны погибли среди сил АТО и были уничтожены в оккупационной армии 10225 человек, еще 24541 был ранен. Погибших мирных жителей - 2505 человек, среди которых 1382 мужчины, 837 женщин, 90 мальчиков и 47 девочек. Также погибли 149 взрослых гражданских, чей пол не был установлен.

Помимо этого, в результате крушения пассажирского Боинга рейса MH17 в июля 2014 года погибли 298 гражданских лиц, включая 80 детей.

Количество раненых из-за боевых действий и сопутствующей эскалации насилия гражданских в ООН не могут оценить точно - "около 7-9 тысяч человек".

С 16 мая по 15 августа 2017 года наблюдатели ООН задокументировали 161 пострадавших в связи с конфликтом мирных жителей: 26 человек погибли (11 женщин и 15 мужчин), а 135 получили ранения (74 мужчин, 46 женщин, 12 мальчиков и три девочки). Этот показатель за указанный период времени на 16% меньше по сравнению предыдущим отчетным периодом - с 16 февраля по 15 мая, и на 14% меньше, чем аналогичных период в 2016 году.

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