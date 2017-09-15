Начали процесс расширения географии учебных центров - Полторак

Минобороны создает комплекс для подготовки профессиональных украинских военных

Минобороны начало процесс расширения географии и создание мощных учебных центров. Об этом сегодня заявил министр обороны Степан Полторак во время открытия учебного центра во Львовской области.

"Реформирование Вооруженных Сил Украины и мощного войска без развития инфраструктуры и учебных центров практически невозможно. Мы в 2016 году начали процесс расширения географии мощных учебных центров не только во Львовской области, но и в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях. Мы создаем комплекс, который бы готовил профессиональных военных", - отметил Полторак.

Министр обороны подчеркнул, что одной из главных задач реформирования украинского войска, является как раз профессионализация, которая включает в себя отбор патриотических, мотивированных людей.

Полторак считает, что необходимо, чтобы на базе центра, инструкторы из других стран не только готовили украинских военных, но и учились. "У нас очень серьезный опыт выполнения боевых задач в районе проведения антитеррористической операции", - подчеркнул Полторак.

Министр обороны сегодня заявил, что бюджет для Вооруженных Сил Украины на следующий год планируется в размере 83,3 млрд. грн

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