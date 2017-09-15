В Кривом Роге полицейский попался на торговле наркотиками

Лейтенант полиции пытался продать метамфетамина на 1,5 тыс грн

В Кривом Роге лейтенанта полиции задержали во время сбыта метамфетамина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратурой проводится досудебное расследование в производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт психотропного вещества) УК.

"Так, 14 сентября 2017 возле жилого дома в городе Кривом Роге прокуратура разоблачила оперуполномоченного одного из отделений Криворожского отдела полиции во время сбыта психотропного вещества (метамфетамина) постороннему лицу за 1500 гривень", - сказано в сообщении.

Полицейский задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

22 августа полиция задержала киевлянина, в квартире которого при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, тысячу доз ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет.

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