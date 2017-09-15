USD:  26.05  26.34   EUR:  30.85  31.46  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Кривом Роге полицейский попался на торговле наркотиками

15.09.2017 18:12
Лейтенант полиции пытался продать метамфетамина на 1,5 тыс грн
В Кривом Роге полицейский попался на торговле наркотиками
Фото: dnipr.gp.gov.ua

В Кривом Роге лейтенанта полиции задержали во время сбыта метамфетамина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратурой проводится досудебное расследование в производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт психотропного вещества) УК.

"Так, 14 сентября 2017 возле жилого дома в городе Кривом Роге прокуратура разоблачила оперуполномоченного одного из отделений Криворожского отдела полиции во время сбыта психотропного вещества (метамфетамина) постороннему лицу за 1500 гривень", - сказано в сообщении.

Полицейский задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

22 августа полиция задержала киевлянина, в квартире которого при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, тысячу доз ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 