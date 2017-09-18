Из-за непогоды 500 населенных пунктов остались без света
17-18 сентября в результате ухудшения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра, - ред.), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Больше всего пострадали жители Хмельницкой области, там нет света в 187 населенных пунктах.
Проблемы с электричеством возникли также в Тернопольской - 114 населенных пунктов, Черновицкой - 73, Ивано-Франковской - 70, Закарпатской - 33, одном Днепропетровской областях.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов были привлечены 71 бригада облэнерго.
17 сентября в Черновцах ветер повалил деревья, побил машины и повыбивал окна.
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