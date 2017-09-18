Боевики проводят спецрейды в школах Донбасса - ИС

По данным военных экспертов, есть случаи провокаций и поощрения предоставления информации со стороны детей и их родителей на педагогов

Боевики террористической организации ДНР начали специальные рейды в школах с целью якобы выявить факты взяточничества. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"МГБ ДНР" и "МВД ДНР" соревнуются в рейдах на учебные заведения и районные отделы образования, пытаясь выявить случаи взяточничества со стороны педагогического состава и чиновников системы образования. Отмечены случаи провокаций и поощрения предоставления информации со стороны детей и их родителей на педагогов", - отмечается в сообщении.

Во временно оккупированном Луганске пророссийские наемники решили сэкономить на учителях, ограничив выплаты им премии накануне 1 сентября.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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