В Одессе "заминировали" Дерибасовскую, работают взрывотехники

Одесская полиция проверяет сообщение о том, что на одной из центральных улиц якобы заложено взрывное устройство

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании в центре города - на улице Дерибасовская. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба областной полиции.

На Дерибасовской работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Как рассказали правоохранители, о минировании сообщила по телефону женщина, рассказавшая, что услышала о "запланированном взрыве на Дерибасовской" от некоего мужчины.

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Дерибасовская на карте города:

18 сентября 2017 года в Одессе у здания суда, возле которого произошли столкновения, вынесли оправдательный приговор 20 антимайдановцам по "делу 2 мая". На одного из оправданных вскоре совершили нападение неизвестные: пробили голову, он госпитализирован.

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