Боевики обстреляли из артиллерии дома Водяного: фото
Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома Водяного. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Боеприпасы артиллерийских систем калибра 152 мм попали в жилой сектор в районе улиц Северная, 11 и Дачная, 13.
Вследствие разрывов в жилом доме осколками повреждены стены, окна и крыша.
На территории земельных участков с нежилыми домами зафиксированы воронки от разрывов снарядов.
Среди местных жителей пострадавших нет.
13 ноября под обстрел со стороны боевиков попали жилые дома в Марьинке.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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