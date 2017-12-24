Сорванное перемирие: в Минобороны уточнили потери в АТО - карта

Один украинский военный погиб, еще один - ранен. Боевики девять раз обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

В целом за сутки зафиксировано девять обстрелов со стороны боевиков. Ответный огонь ВСУ не открывали, сообщают в Минобороны.

Как сообщалось ранее, украинский военный погиб от пули снайпера террористов.

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