Сорванное перемирие: в Минобороны уточнили потери в АТО - карта
24.12.2017 13:41
Один украинский военный погиб, еще один - ранен. Боевики девять раз обстреляли позиции сил АТО
Александр Мотузяник (фото - скриншот видео)
За минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
В целом за сутки зафиксировано девять обстрелов со стороны боевиков. Ответный огонь ВСУ не открывали, сообщают в Минобороны.
Как сообщалось ранее, украинский военный погиб от пули снайпера террористов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:25
-
17:46
-
12:38
-
22.12.17
14:20
-
вчера
12:10
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров