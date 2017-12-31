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Захват заложников в Харькове: задержанного отправили в изолятор

31.12.2017 10:58
По предворительной информации, его допрашивали около двух часов, а также взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз
Захват заложников в Харькове: задержанного отправили в изолятор
Захвативший заложников мужчина (фото - facebook.com/arsen.avakov.1)

Владимира Безуха, захватившего заложников в здании Укрпочты в Харькове, допросили и отправили в местный изолятор временного содержания. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковской области, передает Hromadske.

По предворительной информации, его допрашивали около двух часов, а также взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз.

В течение 72 часов прокуратура должны обратиться в суд для избрания меры пресечения Безуху.

Вчера вечером мужчина захватил 11 заложников. После штурма здания он был задержан, а заложники освождены без потерь.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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