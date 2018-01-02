Ноздровская не заявляла об угрозах в ее адрес - полиция

В полиции Киевской области предложили пикетчикам, требующим расследовать убийство юристки, создать инициативную группу для контроля хода следствия

Найденная мертвой правозащитница Ирина Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с сообщениями о том, что ей угрожают. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, передает пресс-служба МВД.

Чиновник отметил, что в деле об убийстве юристки уже утверждена оперативная группа.

"После осмотра места происшествия тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления характера телесных повреждений, причины смерти. Нами отработаны более 20 камер (видеонаблюдения), которые стоят по пути маршрута Ирины. Оперативное подразделение поднято по тревоге", - рассказал Ценов.

Начальник полиции добавил, что сейчас на месте происшествия следователи проводят дополнительные следственные действия.

Также Ценов предложил участникам акции, пришедшим сегодня под стены облуправления Нацполиции с требованием расследовать убийство Ноздровской, создать инициативную группу, которая сможет ознакомиться с ходом следствия.

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1 января 2018 года под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.

Ноздровская долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в 2015 году на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.

По некоторой информации, все это время родственники подсудимого неоднократно угрожали Ноздровской.

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