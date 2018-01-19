Оккупация Крыма: сообщено о подозрении экс-главе профсоюза МВД

В феврале 2014 года подозреваемый возглавил одну из "рот" незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", сообщили в прокуратуре АРК

Экс-главе крымского профсоюза работников МВД сообщено о подозрении за пособничество оккупации полуострова Россией путем участия в создании незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (сепаратизм) и ч. 5 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

"В частности, бывший руководитель республиканского профсоюза работников МВД собрал 23 февраля 2014 года внеочередное заседание профсоюза, на котором было создано так называемое вооруженное формирование Самооборона Крыма", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, 27 февраля 2014 года подозреваемый возглавлял "четвертую роту" этого незаконного формирования, которая участвовала в блокировании и захвате аэропорта в Симферополе, координировал действия российских силовиков в Крыму, а также руководил захватом помещений СБУ и МВД.

17 января 2018 года пособнику оккупантов было сообщено о подозрении, подготовлены материалы для объявления его в розыск.

В прокуратуре не называют фамилию подозреваемого, однако из опубликованной в СМИ информации можно сделать вывод, что речь идет о Владимире Мерцалове.

Президент РФ Владимир Путин награждает Владимира Мерцалова (фото - novayagazeta.ru)

Прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов сообщил, что на сегодня правоохранители установили данные более 500 членов так называемой Самообороны Крыма.

17 января 2018 года крымская прокуратура сообщила, что в розыск объявлены семь экс-депутатов Верховной Рады АР Крым, которые оказывали РФ и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

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