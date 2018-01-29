В Харькове погиб курсант авиационного вуза, предполагают суицид
29.01.2018 10:50
Тело студента с огнестрельным ранением обнаружили вечером 28 января
В Харьковском национальном университете Воздушных Сил от огнестрельного ранения погиб курсант. Об этом происшествии сообщила пресс-служба командования Воздушных Сил в
"28 января около 21:30 в ХНУВС им. Ивана Кожедуба было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета. По данному факту руководством видового вуза назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
В командовании Воздушных Сил отметили, что одна из основных версий инцидента - самоубийство.
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