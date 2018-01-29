В Харькове погиб курсант авиационного вуза, предполагают суицид

Тело студента с огнестрельным ранением обнаружили вечером 28 января

В Харьковском национальном университете Воздушных Сил от огнестрельного ранения погиб курсант. Об этом происшествии сообщила пресс-служба командования Воздушных Сил в Facebook .

"28 января около 21:30 в ХНУВС им. Ивана Кожедуба было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета. По данному факту руководством видового вуза назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных Сил отметили, что одна из основных версий инцидента - самоубийство.

Читайте также: Застрелившийся в Донбассе конвоир оставил предсмертную записку

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.