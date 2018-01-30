ОБСЕ сообщила о новых запретах и угрозах боевиков

По данным ОБСЕ, инциденты произошли во временно оккупированных районах Луганской области

Боевики террористической организации ЛНР не пускали наблюдателей специальной мониторингововой миссии ОБСЕ к месту постоянного места хранения тяжелого вооружения в течение некоторого времени. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Возле постоянного места хранения тяжелого вооружения вооруженный член ЛНР сообщил патрулю миссии, что он получил распоряжение никого не пропускать на территорию данного объекта. После того, как он завершил разговор по телефону, он еще раз подтвердил, что ему не разрешено пропускать наблюдателей к месту хранения вооружения", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, со второй попытки, после того как наблюдатели связались с другими пророссийскими наемниками их пропустили на территорию данного объекта.

"К юго-востоку от Саханки два члена ДНР в одежде военного типа подошли к патрулю миссии, при этом их автоматы были сняты с предохранителей. Записав номерные знаки автомобилей СММ, а также имя и фамилию старшего патруля, они потребовали, чтобы наблюдатели покинули данный район", - уточнили в пресс-службе.

Террористы запретили врачам и медсестрам предоставлять информацию о пострадавших в больницах временно оккупированного Луганск.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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