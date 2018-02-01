Дело против охранника Медведчука направили в суд

Речь идет о нападении на журналистов "Схем" в аэропорту Киев, когда они пытались снять прилет Медведчука из России

Прокуратура передала в суд обвинительный акт против охранника политика Виктора Медведчука, который препятствовал журналистской деятельности съемочной группы программы "Схемы". Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"В отношении частного охранника, который препятствовал работе съемочной телегруппы, прокуратура передала в суд обвинительный акт", - написал он.

По словам Лысенко, в прокуратуре установили, что 7 ноября 2017 г у VIP-терминала аэропорта Киев группа лиц, которые являются работниками одной из частных охранных компаний, "совершали активные действия относительно препятствования журналистской деятельности съемочной группы программы "Схемы".

Охранников не остановили даже предъявленные журналистами удостоверения, использование ими спецодежды и предупреждения о недопустимости препятствования представителям СМИ, отметил спикер Генпрокуратуры.

Лысенко также сообщил, что материалы в отношении других лиц, которые могут быть причастны к указанному правонарушению, выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

7 ноября около вип-терминала аэропорта Киев люди в масках и балаклавах напали на журналистов съемочной группы программы Схемы на Радио Свобода, которые пытались снять прилет из России лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчука. Журналисты утверждают, что нападавшие были охранниками политика. Все это происходило в присутствии представителей полиции, которые никак не реагировали на действия злоумышленников.

7 декабря полиция объявила подозрение жителю Донецка в нападении на журналистов.

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