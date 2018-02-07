Взрыв в Красногоровке: трое детей получили ранения

В результате взрыва неизвестного предмета у двоих детей девяти и трех лет - тяжелые травмы, они находятся в больнице

В Красногоровке Донецкой области трое детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, взрыв произошел вчера вчера вечером, около 21:00. "Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девушка сидела спиной к малышам", - отметил Жебривский.

Фото: police.dn.ua

Заместитель главы Марьинской райгосадминистрации Татьяна Збуцкая уточнила, что у девочки 14 лет относительно легкие осколочные ранениями грудной клетки, ягодиц и голени.

Она отметила, что дети девяти и трех лет получили тяжелые травмы. Мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке, у нее также есть травмы внутренних органов.

"Сейчас все трое детей находятся в больнице. Они обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга, специалист прибыл из Днепра", - сказал Жебривский.

Директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун позже уточнил, что мальчика прооперировали врачи. Он остается в областной травматологической больнице, состояние его здоровья - средней степени тяжести. Самая маленькая девочка в тяжелом состоянии, сейчас решается вопрос о транспортировке ее в Днепр.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области отметили, что во время взрыва родители детей находились в соседней комнате, где употребляли алкогольные напитки. Всего в семье воспитывается четверо детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Предварительно факт квалифицирован по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

6 ноября 2017 года во временно оккупированном Донецке в результате взрыва снаряда один ребенок погиб, двое были ранены.

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