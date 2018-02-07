Расстояние между позициями сторон в Донбассе сократилось - ОБСЕ

По словам первого замглавы миссии ОБСЕ, в 2017 году число жертв среди мирного населения составило 478 человек (в том числе 86 погибли)

ОБСЕ констатирует сокращение расстояния между позициями сторон на Донбассе в 2017 году. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в интервью Deutsche Welle.

"Расстояние между позициями изменилось в 2017 году. Не в одном месте мы видели, что они приблизились друг к другу. Каждый раз, как стороны перемещают свои позиции ближе друг к другу, мы фиксируем увеличение напряжения, которое часто выливается в насилие", - отметил он.

По словам Хуга, в 2017 году количество жертв среди гражданского населения составило 478 человек, из которых были убиты 86, другие получили ранения. В 2016 году жертв было меньше - 442 человека, из которых 88 погибли.

"Их может быть больше, это только те, о которых мы смогли подтвердить информацию", - уточнил первый замглавы ОБСЕ.

"В прошлом году мы зарегистрировали более 401 тысячи нарушений прекращения огня. Это впечатляющая цифра. Это должно измениться", - резюмировал Хуг.

Ранее в оккупированном Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ встречались с людьми, которые говорили, что они находятся в составе подразделений Российской Федерации.

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