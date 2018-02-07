Сотруднику внешней разведки дали 6 лет за информирование боевиков

Сотрудник Службы внешней разведки передавал боевикам ДНР сведения о деятельности внешней разведки, в том числе составляющие государственную тайну

Сотрудник Службы внешней разведки Украины приговорен к шести годам лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Приговором Печерского райсуда Киева от 6 февраля гражданин Украины признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) и приговорен к шести годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года, а также с лишением воинского звания", - сказано в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, он, будучи сотрудником Службы внешней разведки в течение сентября 2014 по март 2015, достоверно зная, что на территории Донецкой области создана террористическая организация ДНР, содействовал боевикам путем сбора и передачи представителю ДНР сведений, касающихся деятельности Службы внешней разведки, в том числе, составляющих государственную тайну.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществлялось Генпрокуратурой и досудебное расследование проводилось Главным следственным управлением СБУ.

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