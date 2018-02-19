Ранение полицейского: суд объяснил, почему отпустил задержанного

Судья учел социальный статус подозреваемого, награды за участие в АТО, а также положительные характеристики

Шевченковский райсуд Киева опубликовал обоснование своего решения об избрании меры пресечения подозреваемому в ранении полицейского возле Соломенского суда Федорченко А.Н. Соответствующее сообщение размещено на странице суда в Facebook.

Согласно сообщению, следственный судья при принятии решения отпустить подозреваемого на поруки народных депутатов учел "его социальный статус, наличие у него крепких социальных связей, а также его репутацию защитника национальных интересов государства".

В суде отметили, что к материалам ходатайства приобщена копия удостоверения о награждении медалью "За доблестную службу" от 20 августа 2015 г, подписанное президентом Украины. Также суд сослался на положительную характеристику Федорченко от главы правления общественной организации Гражданский Корпус Добровольческих Батальонов и характеристику от депутата Ирпенского горсовета, "которые изображают подозреваемого как патриотичного, ответственного и честного человека".

Также следственный судья пришел к выводу, что заявления народных депутатов, которые вызвались взять на поруки подозреваемого, заслуживают доверия.

Вместе с тем, судья счел меру пресечения в виде содержания под стражей слишком строгой и неоправданной, поскольку она "не соответствует степени рисков в уголовном производстве, которые приведены в ходатайстве следователя". В суде считают, что "следователь не доказал обстоятельств, свидетельствующих о недостаточности применения к Федорченко А.Н. более мягких мер, чем содержание под стражей…".

Кроме того, в суде отметили, что Федорченко имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, неоднократно получал ранения, связанные с исполнением обязанностей военной службы, награжден памятным нагрудным знаком "Илловайск-2014", нагрудным знаком "За доблестную службу", медалью "Защитнику отечества".

15 февраля 2018 года возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин. Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК.

Сегодня глава МВД Арсен Аваков потребовал от прокуратуры и апелляционного суда "незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому". Также он предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии. Высший совет правосудия назвал это "давлением на судебную власть".

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