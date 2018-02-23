Во Львове за подготовку теракта осудили членов добробата ОУН

Обвиняемые признали свою вину и получили пять, четыре и три года лишения свободы

Шевченковский райсуд Львова признал виновными трех членов "Добровольческого движения ОУН" в том, что в августе 2016 года они планировали взорвать три участка международных железнодорожных сообщений во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, обвиняемые признали свою вину и получили пять, четыре и три года лишения свободы.

В СБУ отметили, что в прошлом году двое членов движения были приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком.

В ведомстве напомнили, что задержали злоумышленников 7 августа 2016 года во время подготовки к теракту. При этом один из террористов пытался сопротивляться, открыл стрельбу и ранил сотрудника СБУ.

В ходе проведенных во Львове обысков правоохранители изъяли целый арсенал: гранатометы РПГ-7 и РПГ-26, автомат Калашникова, пистолеты Макарова, 10 единиц боевого переработанного огнестрельного оружия, две тысячи патронов различного калибра, 19 гранат различного типа, 2 кг тротила, около 10 кг веществ, которые являются составными для изготовления взрывчатки, электродетонаторы, запалы и др.

Фото: facebook.com/SBULviv

Также были обнаружены литература о методах партизанской войны, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и способам подрыва железнодорожного полотна.

На компьютерах злоумышленников обнаружены карты, где были отмечены места дислокации воинских частей, подразделений правоохранительных органов и другие объекты, на которых хранится военная техника, оружие, боеприпасы, а также предприятия, где используется промышленная взрывчатка.

Ранее сообщалось, что полиция в Киеве в ходе санкционированного обыска в квартире в центре города обнаружила склад оружия.

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