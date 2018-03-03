СМИ: Боевики изнасиловали 14-летнюю девочку и обезглавили ее мать

Террористы 23 февраля изнасиловали и убили 14-летнюю девочку в Енакиево, а после этого - "обезглавили ее мать"

Во временно оккупированном Енакиево боевики террористической организации ДНР изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. Об этом сообщила ее мать - Виктория Максимова в соцсетях. Позже было найдено тело самой Максимовой, о чем сообщили сайты террористов. Позднее информацию об убийстве Максимовой с сайтов боевиков удалили. Источники LIGA.net не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

"Люди, помогите! У нас в городе произошла страшная трагедия. Наши "военные" так отметили 23 февраля, что устроили групповое изнасилование. Мою 14-летнюю дочь насиловали до смерти пять часов! В полиции развели руками и сказали, что нет доказательств. Но я знаю фамилии тех людей", - сообщила женщина.





Она утверждает, что пророссийские наемники, которые изнасиловали ее дочь, из "9 полка морской пехоты в Новоазовске.

"Сорокин А.С., Полей П.А., Ивашка В.В., Сорокин П.А., а вот Кругский Евгений Валерьевич был там старшим у руководил бесчинствами", - подчеркнула Максимова.

По ее словам, пророссийские наемники начали ей угрожать. "Мне угрожали сегодня...если со мной что то случится - не дайте замять эту историю", - предупредила женщина.

По информации некоторых СМИ, в Енакиево было обнаружено тело Максимовой.

"Женщина, Виктория Максимова, исчезла 1 марта. По словам ее подруги, она должна была выехать в Россию, но перестала отвечать на звонки. 2 марта подруга нашла новость об обезглавленной женщине", - говорится в сообщении.

На сайте боевиков появилась информация об убийстве женщины.





Однако спустя нескольких минут ее все-таки удалили.





Фото: скриншоты сайта боевиков

В штабе АТО LIGA.net сообщили, что не могут проверить эту информацию, поскольку инцидент произошел "на оккупированной территории Донбасса".

Источник LIGA.net в захваченном российскими гибридными войсками Донецке уточнил, что "достоверно ничего невозможно сейчас выяснить". "Все преступления - скрываются, тем более, если речь идет об изнасилованиях наемниками", - добавил он.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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