Последствия обстрела боевиками в первый час "перемирия": фото

Зафиксированы попадания бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей Счастья

Обстрел боевиками жилых кварталов Счастья в первый час "перемирия" 5 марта 2018 года зафиксировали наблюдатели Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Боевики оккупационной администрации РФ, пренебрегая договоренностями об установлении с 00:01 5 марта всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины, принятого трехстороннего контактной группой, нарушили "режим полного перемирия" применив оружие, запрещенное минскими договоренностями по жилым кварталам", - отметили в пресс-центре.





По результатам фотофиксации нарушения пророссийскими наемниками режима прекращения огня с применением 82 мм минометов и стрелкового оружия по домам мирных жителей в Счастье выявлены и зафиксированы значительные повреждения.





Отмечается попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская,1, Приозерная,3, Матросова,12, Республиканская, 27, Гагарина,4, Центральная,12, а также по детскому саду Звездочка.





В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. Никто из местных жителей не пострадал.

"Вооруженные Силы Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в штабе АТО.





Фото: facebook.com/ato.news

5 марта, начиная с 00:01, в районе города Счастье в Луганской области пророссийские террористы в течение полутора часов вели огонь в сторону позиций Вооруженных Сил Украины.

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