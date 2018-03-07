В Донбассе боевики трижды нарушили перемирие: погиб военный

В штабе АТО отметили, что украинский военный погиб на донецком направлении

За минувшие сутки боевики трижды нарушили перемирие в Донбассе, один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня, достигнутые накануне в Минске", - подчеркнули в штабе АТО.

На луганском направлении боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - неподалеку Малинового.

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На донецком направлении террористы применили гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

В пресс-центре штаба АТО сегодня уточнили LIGA.net, что украинский военный погиб на донецком направлении. "Это произошло на донецком направлении, где конкретно - пока сказать не могу", - отметили в штабе АТО.

5 марта 2018 года в Донбассе гибридные российские войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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