В Донбассе боевики продолжают обстрелы: погиб украинский военный

За минувшие сутки террористы трижды обстреляли позиции ВСУ, нарушая перемирие

Пророссийские боевики в Донбассе продолжают обстрелы позиций ВСУ. Один украинский военный погиб, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В целом за минувшие сутки террористы трижды открывали огонь.

На луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону Луганского.

На донецком направлении были обстреляны из 82-мм минометов позиции ВСУ недалеко от Авдеевки.

Ранее сегодня Госдепартамент США призвал Министерство обороны России запретить боевикам в Донбассе препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ.

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