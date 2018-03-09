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В Донбассе боевики продолжают обстрелы: погиб украинский военный

09.03.2018 07:17
За минувшие сутки террористы трижды обстреляли позиции ВСУ, нарушая перемирие
В Донбассе боевики продолжают обстрелы: погиб украинский военный
Иллюстративное фото (пресс-служба штаба АТО)

Пророссийские боевики в Донбассе продолжают обстрелы позиций ВСУ. Один украинский военный погиб, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В целом за минувшие сутки террористы трижды открывали огонь. 

На луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону Луганского.

На донецком направлении были обстреляны из 82-мм минометов позиции ВСУ недалеко от Авдеевки.

Ранее сегодня Госдепартамент США призвал Министерство обороны России запретить боевикам в Донбассе препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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