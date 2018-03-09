В Донбассе боевики продолжают обстрелы: погиб украинский военный
09.03.2018 07:17
За минувшие сутки террористы трижды обстреляли позиции ВСУ, нарушая перемирие
Иллюстративное фото (пресс-служба штаба АТО)
Пророссийские боевики в Донбассе продолжают обстрелы позиций ВСУ. Один украинский военный погиб, сообщает пресс-служба штаба АТО.
В целом за минувшие сутки террористы трижды открывали огонь.
На луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону Луганского.
На донецком направлении были обстреляны из 82-мм минометов позиции ВСУ недалеко от Авдеевки.
Ранее сегодня Госдепартамент США призвал Министерство обороны России запретить боевикам в Донбассе препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ.
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