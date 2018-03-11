В Донбассе военный погиб, подорвавшись на взрывчатке - штаб

Еще двое военнослужащих получили ранения: один - при проверке минного поля, другой - в результате обстрела со стороны боевиков

Военнослужащий ВСУ погиб в зоне боевых действий в Донбассе в воскресенье, 11 марта, подорвавшись на взрывном устройстве. Трагический инцидент произошел на донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.

"Во время выполнения боевого задания по перевозке имущества вследствие подрыва погиб украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один боец получил осколочные ранения во время проверки минного поля, его госпитализировали.

С начала текущих суток боевики гибридной армии РФ три раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, срывая договоренности о полном прекращении огня.

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"На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. В результате вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранения", - сообщили в штабе АТО.

В то же время на донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.

9 марта 2018 года в Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один был ранен.

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