USD:  26.11  26.47   EUR:  32.17  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донбассе военный погиб, подорвавшись на взрывчатке - штаб

11.03.2018 19:24
Еще двое военнослужащих получили ранения: один - при проверке минного поля, другой - в результате обстрела со стороны боевиков
В Донбассе военный погиб, подорвавшись на взрывчатке - штаб
Иллюстративное фото: Facebook пресс-центра штаба АТО

Военнослужащий ВСУ погиб в зоне боевых действий в Донбассе в воскресенье, 11 марта, подорвавшись на взрывном устройстве. Трагический инцидент произошел на донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.

"Во время выполнения боевого задания по перевозке имущества вследствие подрыва погиб украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один боец получил осколочные ранения во время проверки минного поля, его госпитализировали.

С начала текущих суток боевики гибридной армии РФ три раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, срывая договоренности о полном прекращении огня.

Смотрите также: "ИхТамНет": задержанный боевик рассказал об инструкторах из РФ

"На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. В результате вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранения", - сообщили в штабе АТО.

В то же время на донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.

9 марта 2018 года в Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 