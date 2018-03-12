В Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие: погиб военный
За минувшие сутки во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Боевики четыре раза нарушили перемирие.
На луганском направлении террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.
На донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе Верхнеторецкого.
5 марта 2018 года в Донбассе гибридные российские войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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