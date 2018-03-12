В Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие: погиб военный

По данным штаба АТО, за минувшие сутки один военный погиб, трое получили ранения

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики четыре раза нарушили перемирие.

На луганском направлении террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе Верхнеторецкого.

5 марта 2018 года в Донбассе гибридные российские войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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