Украинская сторона СЦКК: Боевики обстреляли машину персонала ДФС

По словам представителей СЦКК, это подтверждает трасологическая оценка местности

Украинская сторона СЦКК проинформировала миссию ОБСЕ о причастности боевиков к обстрелу автомобиля, перевозившего сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

По словам представителей СЦКК, это подтверждает трасологическая оценка местности. "Согласно ее выводам, обстрел автомобиля со стороны ВС Украины абсолютно невозможен", - сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что ДФС, как и другие объекты инфраструктуры, находится под особым вниманием ВСУ. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны сил АТО, в то время как со стороны военных формирований РФ такие гарантии систематически нарушаются, подчеркнули в СЦКК.

За минувшие сутки 11 марта во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения в Донбассе.

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