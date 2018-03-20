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Следствие рассматривает 5 версий самоубийства Волошина

20.03.2018 17:17
Правоохранители сообщили, что установили некий круг лиц, с которыми проводят допросы и следственные действия
Следствие рассматривает 5 версий самоубийства Волошина
Владислав Волошин (скриншот с видео)

Следствие рассматривает пять версий самоубийства ветерана АТО, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В полиции перечислили эти версии: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью в должности и. о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ; несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Правоохранители сообщили, что установили некий круг лиц, с которыми проводят допросы и следственные действия.

Также в полиции отметили, что сейчас назначены и проводятся все необходимые экспертизы - судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза.

Напомним, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство.

Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко назвал "чушью" информацию "о каких-то миллионных тендерах и прочее".

Сегодня в НАБУ заявили о предотвращении возможного хищения средств бюджета Николаева при заключении договора на ремонт здания местного аэропорта. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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