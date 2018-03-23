В горсовете Харькова идут обыски: фото

По словам спикера ГПУ, цель обысков - поиск документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове

В одном из департаментов Харьковского горсовета проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По его словам, обыски проводятся в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Лысенко уточнил, что проводится около 20 обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

Цель этих следственных действий - поиск документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Спикер Генпрокуратуры подчеркнул, что все следственные действия санкционированы районными судами Харькова.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

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