В Донбассе один военный погиб, еще один получил боевую травму

Боевики за минувшие сутки 44 раза нарушали режим перемирия и открывали огонь

За минувшие сутки в Донбассе погиб один украинский военный и еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики 44 раза нарушали режим перемирия и открывали огонь.



На донецком направлении в районе Опытного, Лебединского и Широкино террористы стреляли из запрещенных 120-мм минометов, а около Песок - из 82-мм минометов.



Также из 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Талаковки, а из гранат разных систем - по украинским военным в районе Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого.



На луганском направлении было зафиксировано два обстрела - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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