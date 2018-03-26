USD:  26.12  26.43   EUR:  32.09  32.64  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донбассе один военный погиб, еще один получил боевую травму

26.03.2018 06:25
Боевики за минувшие сутки 44 раза нарушали режим перемирия и открывали огонь
В Донбассе один военный погиб, еще один получил боевую травму

За минувшие сутки в Донбассе погиб один украинский военный и еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики 44 раза нарушали режим перемирия и открывали огонь. 

На донецком направлении в районе Опытного, Лебединского и Широкино террористы стреляли из запрещенных 120-мм минометов, а около Песок - из 82-мм минометов. 

Также из 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Талаковки, а из гранат разных систем - по украинским военным в районе Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого. 

На луганском направлении было зафиксировано два обстрела - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 