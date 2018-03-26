В Донбассе один военный погиб, еще один получил боевую травму
За минувшие сутки в Донбассе погиб один украинский военный и еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Боевики 44 раза нарушали режим перемирия и открывали огонь.
На донецком направлении в районе Опытного, Лебединского и Широкино террористы стреляли из запрещенных 120-мм минометов, а около Песок - из 82-мм минометов.
Также из 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Талаковки, а из гранат разных систем - по украинским военным в районе Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого.
На луганском направлении было зафиксировано два обстрела - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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