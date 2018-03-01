Война России против Украины: последние события в Донбассе

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более трех лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

1 МАРТА

15:13. На минувшей неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более восьми тысяч нарушений режима прекращения огня, нет никакого прогресса в вопросе разведения сил и средств на линии разграничения в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой ОБСЕ Александр Хуг.

14:42. В России проводят курсы для командиров боевиков: набрали сводные группы общей численностью 200 человек.

14:38. Первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг раскритиковал действия Вооруженных Сил Украины, которые 31 января 2018 года взяли под контроль в "серой зоне" Луганской области село Новоалександровка.

12:59. Видеохостинг YouTube удалил с канала Службы безопасности ролик об активизации подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

09:46. ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали более 70 танков в Донбассе.

06:25. В прошлые сутки в Донбассе украинские военные не понесли потерь. Всего было пять прицельных обстрелов со стороны боевиков. На донецком направлении под огонь из 120-мм и 82-мм минометов попали позиции ВСУ около Павлополя.

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