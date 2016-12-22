Климкин: Россия хочет из ОРДЛО сделать российский протекторат

Глава МИД подчеркнул важность переговоров трехсторонней контактной группы в Минске

Глава МИД Павел Климкин заявил, что минские переговоры дают определенный результат и их нужно продолжать. Об этом он заявил в эфире ТСН.

"Может, я скажу неполиткорректную вещь - посмотрите, что происходит в сегодня Сирии", - сказал Климкин, комментируя эффективность переговоров в Минске.

"Блок договоренностей обеспечивает то, что у нас на сегодня очень сложные переговоры, поскольку Россия реально хочет сделать из Донецка и Луганска российский протекторат и через него дестабилизировать ситуацию в Украине, и то, что они ведутся с помощью наших международных партнеров, очень важно", - подчеркнул Климкин.

По его словам, любой шаг вперед на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске можно рассматривать как прекращение огня и допуск ОБСЕ в Донбасс.

"Без этого ничего не будет", - подчеркнул он.

21 декабря сообщалось, что участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря.

26 августа Украина в Минске призвала полностью прекратить огонь на линии разграничения в зоне АТО до 1 сентября для последующей имплементации минских договоренностей. Однако, это требование не было выполнено.

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