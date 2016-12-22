Рада отозвала Савченко из делегации Украины в ПАСЕ
Верховная Рада отозвала народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Как сообщает корреспондент ЛІГА.net, за изменения в постановление об обращении парламента к международному сообществу по поводу освобождения Савченко №5572 проголосовали 237 депутатов.
Решением Рады из обращения исключается пункт 2, по которому Савченко была избрана членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ вне квотного принципа. Член комитета по иностранным делам Владимир Арьев, представляя документ, пояснил, что внести изменения в постановление предлагается в связи с новыми обстоятельствами: Савченко уже на свободе, а ее избрание в ПАСЕ вне квот нарушает принцип равенства условий назначения членов постоянной делегации.
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12 декабря 2016 года сообщалось, что Савченко подтвердила информацию ЛІГА.net о своей встрече в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР.
15 декабря фракция Батькивщина исключила Савченко из своих рядов. В заявлении было сказано, что партия на парламентских выборах 2014 года внесла незаконно удерживаемую в России украинку в свой избирательный список ради ее освобождения. Однако, как отметили во фракции, позже оказалось, что "принципы и политические убеждения Надежды Савченко и Батькивщины не совпадают".
20 декабря спикер ВР Андрей Парубий официально объявил об исключении Савченко из фракции.
Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что Савченко могут исключить из комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
В то же время в Батькивщине отметили, что не намерены поднимать вопрос о лишении Савченко депутатского мандата.
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