Рада отозвала Савченко из делегации Украины в ПАСЕ

Парламент 237 голосами "за" исключил Савченко из состава делегации в ПАСЕ. Главный аргумент - нардеп стала делегатом в нарушение квотного принципа

Верховная Рада отозвала народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Как сообщает корреспондент ЛІГА.net, за изменения в постановление об обращении парламента к международному сообществу по поводу освобождения Савченко №5572 проголосовали 237 депутатов.

Решением Рады из обращения исключается пункт 2, по которому Савченко была избрана членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ вне квотного принципа. Член комитета по иностранным делам Владимир Арьев, представляя документ, пояснил, что внести изменения в постановление предлагается в связи с новыми обстоятельствами: Савченко уже на свободе, а ее избрание в ПАСЕ вне квот нарушает принцип равенства условий назначения членов постоянной делегации.



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12 декабря 2016 года сообщалось, что Савченко подтвердила информацию ЛІГА.net о своей встрече в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР.