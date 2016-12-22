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"Пусть эта страна горит огнем": Червоненко не стал губернатором

22.12.2016 15:47
Экс-глава Запорожской области Евгений Червоненко отреагировал на неудачную попытку возглавить Одесскую область криками: "Пусть эта страна горит огнем"
"Пусть эта страна горит огнем": Червоненко не стал губернатором
Евгений Червоненко (фото - скриншот)
Бывший губернатор Запорожской области и министр транспорта времен президентства Виктора Ющенко Евгений Червоненко разозлился на комиссию, которая якобы не дала ему победить в конкурсе на должность губернатора Одесской области. Об этом сообщает 24 канал.

"Пусть эта страна горит огнем. Я еще заработаю", - сказал разгневанный Червоненко, выходя из помещения, где проходил конкурс.

Червоненко рассказал журналистам, что для победы в конкурсе на должность ему не хватило баллов.

"Я за страну расстроен. Не в этой ситуации определяется, правильно ли знаю законы. Это смешно. Есть юридическая служба, аппарат", - заявил политик.

21 декабря 2016 года сообщалось, что победителем конкурса на должность главы Одесской ОГА стал Максим Степанов.  Согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов вместе с олигархом Леонидом Юрушевым является учредителем ООО Республиканский правовой союз. Родной брат новоизбранного главы Одесской ОГА Игорь Степанов - третий учредитель и директор фирмы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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