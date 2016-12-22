"Пусть эта страна горит огнем": Червоненко не стал губернатором
Червоненко рассказал журналистам, что для победы в конкурсе на должность ему не хватило баллов.
"Я за страну расстроен. Не в этой ситуации определяется, правильно ли знаю законы. Это смешно. Есть юридическая служба, аппарат", - заявил политик.
21 декабря 2016 года сообщалось, что победителем конкурса на должность главы Одесской ОГА стал Максим Степанов. Согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов вместе с олигархом Леонидом Юрушевым является учредителем ООО Республиканский правовой союз. Родной брат новоизбранного главы Одесской ОГА Игорь Степанов - третий учредитель и директор фирмы.
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