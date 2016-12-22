Боевики держат в тюрьмах ОРДЛО 109 украинских заложников - СБУ

Глава СБУ Василий Грицак сказал, что 492 человека считаются пропавшими без вести в оккупированном Донбассе

В тюрьмах оккупированного Донбасса боевики террористических организаций ДНР/ЛНР держат 109 украинских заложников. Об этом в интервью Укринформу заявил глава СБУ Василий Грицак.

"На сегодня мы имеем информацию о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят, еще 492 человека считаются пропавшими без вести. Повторюсь, процесс освобождения заложников продолжается постоянно. Мы готовы идти на уступки именно в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть заложников семьям", - отметил Грицак.

Он напомнил, что Украина инициировала обмен 59 подтвержденных боевиками украинских заложников на 228 сторонников сепаратистов, находящихся под следствием, дела по которым рассматриваются судами или они уже отбывают наказание.

"СБУ прилагает максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся к рождественским праздникам", - подчеркнул Грицак.

22 декабря сообщалось, что Украина в ближайшие дни передаст боевикам 15 человек.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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