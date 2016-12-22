Тетерук: Комитет нацбезопасности поддерживает исключение Савченко

Депутат Андрей Тетерук заявил, что на комитете единогласно принято решение исключить Савченко из своих рядов

Члены парламентского комитета нацбезопасности и обороны единогласно поддерживают исключение Надежды Савченко из состава комитета. Об этом заявил депутат от фракции Народный фронт, член комитета Андрей Тетерук, передает 112 Украина.

"На нашем комитете также единогласно принято решение исключить ее из рядов комитета. Постепенно мы будем показывать, что мы считаем ее действия личными и не представляющими деятельность нашего парламента. В мире есть видение, что она является неопытным политиком, но это не оправдывает заявления, которые она делает в пользу главарей террористических организаций", - заявил Тетерук.

12 декабря 2016 года сообщалось, что Савченко подтвердила информацию ЛІГА.net о своей встрече в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР.

15 декабря фракция Батькивщина исключила Савченко из своих рядов.

Сегодня Рада отозвала Савченко из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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