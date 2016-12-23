Путин прокомментировал помилование Сенцова и освобождение Сущенко

Президент страны-агрессора сообщил, когда подумает о помиловании режиссера Олега Сенцова и освобождении журналиста Романа Сущенко

Президент России Владимир Путин не ответил на сегодняшней пресс-конференции на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка о сроках возможного помилования режиссера Олега Сенцова и освобождения журналиста информагентства Укринформ Романа Сущенко.

"Режиссеры и журналисты должны заниматься журналистикой и производством спектаклей, фильмов", - сказал Путин, комментируя призыв освободить этих двух украинцев, заложников Кремля.

По его словам, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью.

"Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер - это доказано в суде - готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только потому, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? " - подчеркнул Путин.

Он считает, что нужно договориться, чтобы это было прекращено.

"И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я ничего не имею против", - добавил Путин.

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали. В середине ноября его адвокат заявил, что Кремль может пойти на обмен украинца на задержанного в Ровно агента ГРУ Виктора Павленко.

Сущенко работает в украинском информагентстве Укринформ с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

Олег Сенцов был задержан ФСБ в аннексированном Крыму в 2014 году, а затем переправлен в СИЗО Москвы. Его обвинили в подготовке терактов. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.